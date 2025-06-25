З 21:00 до 8:00 напої з градусом не можна буде купити в магазинах Порту.

25 червня 2025 року в третьому за величиною місті Португалії – Порту набула чинності заборона на нічний продаж алкоголю в магазинах.

Це вже третя зміна до правил, що набули чинності 1 березня 2023 року, яка також включає розширення так званої зони стримування, яка охопить практично весь центр міста Порту, пише The Portugal News.

Зазначається, що тепер продаж алкогольних напоїв у цій зоні після 21:00 і до 8:00 буде дозволено тільки в кафе, барах, ресторанах і нічних клубах. Такі заклади, як супермаркети, сувенірні крамниці та винні погреби, більше не зможуть продавати напої з градусом.

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Водночас тераси в зоні стримування тепер матимуть обмежені години роботи, хоча для терас у трьох зонах нічного життя (центр нічного життя, захищена зона і зона стримування) передбачено більш гнучкі години роботи.

Своєю чергою радник з економічної діяльності та інспекції міста Філіпа Коррейя Пінту запевнила, що проводитимуться "дуже суворі" перевірки з "жорсткими" санкціями, щоб "зміцнити почуття безпеки людей і гарантувати організацію громадських просторів".

Ще однією значною зміною, за словами місцевої влади, є перегляд системи санкцій, що застосовуються до порушників правил, із запровадженням механізму превентивного закриття закладу.

Крім того, порушники правил більше не зможуть отримати доступ до подовжених годин роботи.

Водночас представники бізнесу впевнені, що такі обмежувальні заходи не розв'яжуть проблему з громадськими заворушеннями на вулиці, оскільки всі охочі все одно зможуть купувати алкоголь у супермаркетах до 21:00.

Інші обмеження для туристів у Португалії

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що туристи в популярному португальському пляжному місті Албуфейра можуть зіткнутися з величезними штрафами, якщо ходитимуть містом тільки в купальниках.

Тим часом, у Порту з 1 грудня 2024 року підняли туристичний податок.

Аналогічно підняти туристичний збір планували і в португальській столиці Лісабоні, але поки що ця ідея застопорилася.

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