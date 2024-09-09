Туристам, які відвідують Порту, тепер доведеться платити більше за нічліг.

Порту, друге за величиною місто Португалії та один із найдешевших міських напрямків для відпочинку в Європі, анонсувало підвищення туристичного податку з 2 до 3 євро в рамках боротьби з надмірним туризмом.

Як пише The Sun з посиланням на заяву міської ради Порту, саме таку суму доведеться доплачувати туристам, які зупиняються в місті на ніч. Причому йдеться про всіх нерезидентів міста – не тільки іноземців, а й громадян Португалії з інших регіонів.

Мер міста Руй Морейра вважає, що нинішні 2 євро податку – це недостатньо, і влада має робити більше, щоб зберегти місто як "стійке туристичне місце".

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"Необхідно підтримувати Порту як стійкий туристичний напрямок, запобігаючи деградації і надмірній зайнятості, що передбачає коригування політики управління туризмом", – зазначив він.

Міськрада Порту обґрунтувала нову суму туристичного податку торішніми витратами на туризм у таких галузях, як культура, спадщина, навколишнє середовище, енергетика, якість життя, міське планування, житло і транспорт, які, за словами мера, "необхідні для надання послуг у сфері туризму".

"На додаток до цих витрат, є статті витрат на бренд Порту, просування туризму в місті, інтернаціоналізацію бренду Порту і модернізацію туристичного сервісу", – додав Морейра.

З якого саме числа почне діяти нововведення, наразі не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, раніше підняття податку для туристів також анонсувала столиця Португалії Лісабон – відразу вдвічі, з 2 до 4 євро.

Крім того, навесні 2024 року ще кілька популярних міст Португалії запровадили нові податки для туристів, зокрема в популярному регіоні Алгарве.

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