Також під заборону потраплять любовні втіхи та вживання алкоголю на вулицях.

Туристи в популярному португальському пляжному місті Албуфейра можуть зіткнутися з величезними штрафами, якщо ходитимуть містом тільки в купальниках.

Як пише The Independent, влада курорту в південному регіоні Алгарві, який також останнім часом здобув репутацію "міста вечірок", виступила з пропозицією накладати штрафи до 1500 євро на тих, хто блукає вулицями міста тільки в купальниках або плавках.

Пропозиції спрямовані на збереження Албуфейри як "мультикультурного, сімейного та безпечного напряму, що цінує свою спадщину і самобутність", зазначають автори нових правил.

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Міська влада побоюється, що надмірна нагота на публіці по всьому місту може завдати "небажаної шкоди місцевому населенню та іміджу муніципалітету як туристичного напрямку".

Цьому передувало поширення в Мережі вірусних відеороликів восьми британських чоловіків, які танцюють голими в барі на головній міській вулиці Руа-да-Оура.

Крім того, у представленому документі, який ще мають остаточно затвердити, ідеться про те, що в публічних місцях будуть заборонені любовні втіхи, кемпінг, сечовипускання та вживання алкоголю.

При цьому дія нових правил поширюватиметься не тільки на безпосередньо вулиці, а й на тераси закладів, які можна побачити з громадських місць, включно з відкритими пляжними барами. Це означає, що заклади, які дозволили таку поведінку, також можуть бути піддані значним штрафам.

Варто зазначити, що це вже не перше європейське місто, яке запроваджує такі правила – раніше до таких заходів вдалися Барселона і Малага (обидва Іспанія), Дубровник (Хорватія), Ніцца (Франція) і Сорренто (Італія).

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Португалії попередила, що любителям відпочинку на пляжах країни загрожує штраф до 36 тисяч євро за гучну музику, що грає на портативних колонках.

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