За даними вчених, цей штам коронавірусу в 1,6 рази заразніший, ніж штам британський "Альфа", у 2,26 рази частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 рази.

Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я мають підготувати пропозиції щодо доцільності встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам коронавірусу «Дельта».

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це йшлося на під час селекторної наради, яка відбулася в Офісі президента.

Учасники наради заслухали інформацію Національної академії наук щодо поширення штаму COVID-19 «Дельта».

За даними НАН, цей штам коронавірусу в 1,6 раза заразніший, ніж штам «Альфа» (вперше виявлений у Великій Британії), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 раза.

Читайте такожВ Туреччині скасовують комендантську годину і обмеження на міжміські поїздки (відео)11 травня тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні є загроза виникнення четвертої хвилі COVID-19, що може бути спричинена «індійським» штамом коронавірусу.

22 червня чинний міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, як Україна готується до можливої появи «індійського» штаму коронавірусу.

Також, як додав міністр, паралельно з цим кожен, хто відвідує Україну, повинен надати або негативний ПЛР-тест, або експрес-тест, або довідку про повний курс щеплення від коронавірусу вакцинами, які дозволені до використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Костянтин Гончаров