Немає нічого кращого, ніж далекий острів, щоб відпочити від рутини повсякденного життя.

Серед туристів у всьому світі зростає інтерес до острівного відпочинку, тому експерти вирішили визначити найкращі острови для відпустки мрії.

У першому "гарячому списку островів" Expedia - глобальна онлайн-платформа для подорожей - знайшла екзотичні напрямки на будь-який смак, пише Dailymail.

Самуї, тропічний острів на півдні Таїланду, був названий найкращим островом для доступної розкоші. За даними Expedia, кількість користувачів, які шукають острів, зросла на 55%. Він приваблює туристів йога-ретритами, програмами детоксикації та "пляжною духовністю".

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До того ж острів зберігає репутацію бурхливого нічного життя та природної краси.

Аруба в Карибському морі посів перше місце за кількістю сонячних днів на рік, що особливо важливо для любителів позасмагати. Ландшафти порадують туристів велосипедними маршрутами та екологічними варіантами відпочинку.

За даними Expedia, він "поєднує в собі пригоди на свіжому повітрі та розслаблену карибську атмосферу".

Пишні пейзажі, рисові тераси та "духовна атмосфера" Балі допомогли йому стати найкращим островом для відпочинку.

Пошуковий інтерес до цього острова зріс на 15%.

Гурманам варто вирушити на Сардинію, де спостерігається бум агротуризму і захопливих вражень, включно з безліччю можливостей скуштувати страви місцевої кухні.

Любителям вечірок рекомендується включити Парос до свого списку. Санторіні та Міконос залишаються популярними, а Парос стає перлиною Кікладських островів.

Список найкращих островів Expedia було складено на основі аналізу низки чинників, включно з даними про подорожі, цінами на розміщення та якістю.

Також враховувалися доступність, авіасполучення, погода і сезонність, туристична привабливість, а також безпека та інклюзивність для туристів, що ґрунтувалися на рекомендаціях щодо подорожей і відгуках самих відпочивальників.

Раніше УНІАН.Туризм писав, що названо дивовижне місто в Італії для найкращого бюджетного відпочинку.

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