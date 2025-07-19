Місцеві жителі придумали одразу кілька способів, як перешкодити туристам відпочити на Майорці.

На Майорці місцеві жителі виступають проти масового туризму на острові. У зв'язку з цим в інтернеті все частіше поширюються неправдиві відомості про нібито "приховані пляжі мрії", які насправді є небезпечними місцями, пише Bild.

Одна молода мешканка Майорки в соціальних мережах попередила туристів про те, що відвідування таких "секретних пляжів" може стати небезпечною пригодою. Вона розповіла, що Son Gotleu, Son Roca, Son Banya Korea і La Soledad, які деякі місцеві жителі рекомендують відвідати туристам, насправді є соціально неблагополучними районами в Пальмі, столиці острова.

Щоб ці "інсайдерські відомості" мали правдоподібніший вигляд, місцеві жителі за допомогою штучного інтелекту генерують фальшиві зображення, на яких демонструються казкові бухти, яких насправді не існує.

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За словами місцевої мешканки, у цих районах процвітає наркоторгівля. Ба більше, деякі з них навіть не розташовані біля моря.

У виданні додали, що деякі незадоволені туристами жителі Майорки навіть розміщують на пляжах підроблені таблички з попередженнями англійською мовою, включно з попередженнями про отруйні медузи, обвалення скель або нібито закриття пляжу. Зазвичай на цих табличках дрібним шрифтом каталанською вказується, що насправді ніякої небезпеки немає.

Крім цього, журналісти з'ясували, що дедалі більше жителів Майорки підтримують ідею ексклюзивного права використання деяких пляжів тільки для місцевих.

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Поштовхи були зафіксовані вранці в п'ятницю, 18 липня - близько 9:14. Після землетрусу було зафіксовано два афтершоки магнітудою 1,5.

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