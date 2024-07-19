Загалом до списку потрапили 14 пляжів по всій країні.

Греція, незважаючи на всі погодні катаклізми, влітку 2024 року залишається одним із найпопулярніших напрямків для пляжного відпочинку в Європі.

Найбільше у світі туристичне видавництво Lonely Planet, що випускає путівники, назвало 14 найкращих пляжів Греції, на які варто звернути увагу цього року.

Очолив рейтинг пляж Палеокастриця на північно-західному узбережжі острова Керкіра (Корфу) в Іонічному морі. Як зазначають автори рейтингу, популярна курортна зона Палеокастриця, що розташована за 23 км на північний захід від міста Корфу (між ними курсують регулярні автобуси та шатли), простягається майже на 3 км через низку невеличких мальовничих бухт, над якими височіють скелясті гори, вкриті кипарисами та оливковими деревами. Саме тут знаходиться вишуканий маленький пляж, де, за легендою, втомлений Одіссей вибрався на берег. Однак варто мати на увазі: пляж надзвичайно популярний у пік сезону, і знайти шезлонг або ділянку піску, щоб покласти рушник, може виявитися непростим завданням, незалежно від того, наскільки рано ви прийдете.

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Друге місце дісталося пляжу Фалассарна на острові Крит, куди можна доїхати автобусом приблизно за 90 хвилин із курортного містечка Ханья. Ця широка ділянка рожево-кремового піску вважається однією з найкращих на острові та славиться приголомшливими заходами сонця, чистою водою, хвилями і водними видами спорту. Із середини липня до середини серпня тут багато туристів, переважно одноденних із Ханьї та Кіссамоса.

Замкнув трійку лідерів пляж Апелла на острові Карпатос, куди найкраще добиратися човном із міста Пігадія. Оточений каскадом пагорбів, покритих польовими квітами, з високими скелями на півночі та півдні, цей пляж вважається найкращим на островах Додеканес. Навіть незважаючи на те, що це скоріше гальковий пляж, ніж піщаний.

14 найкращих пляжів Греції

1. Палеокастриця, Корфу

2. Фалассарна, Крит

3. Апелла, Карпатос

4. Навагіо, Закінтос

5. Войдокілія, Мессіна

6. Платіс Гіалос, Міконос

7. Кукунаріес, Скіатос

8. Міртос, Кефалонія

9. Коккіні, Санторіні

10. Елафонісі, Крит

11. Потамі, Самос

12. Мис Посіді, півострів Кассандра

13. Сейшели, Ікарія

14. Прасонісі, Родос

Як повідомляв УНІАН, раніше пляжі Греції потрапили до трійки найчистіших у Європі– там одні з найпрозоріших вод на материку.

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