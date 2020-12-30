Влада Туреччини скасувала вимогу щодо тестування авіапасажирів на коронавірус, які слідують з пересадкою в треті країни через турецькі аеропорти.
Це зафіксовано в повідомленні для льотного складу A6787/20, який випустили 30 грудня 2020 року, пише avianews.com.
У ньому говориться, що вимога щодо пред'явлення негативного ПЛР-тесту на рейсах до Туреччини не поширюється на пасажирів, які прямують транзитом або з пересадкою.
Таким чином, на таких мандрівників діють правила країни призначення. Якщо вона не вимагає проходити ПЛР-тест на коронавірус, пасажир може його не здавати.
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Нові правила в'їзду до Туреччини: що відомо
- З 30 грудня 2020 року мандрівники віком від 6 років, які прямують в міста Туреччини, повинні пред'явити довідку про здачу ПЛР-тесту з негативним результатом перед виходом на посадку. Аналіз потрібно здати не більше ніж за 72 години до часу вильоту рейсу в Туреччину.
- Довідку можна пред'явити в паперовому або електронному вигляді. Влада Туреччини заборонила посадку в літак пасажирів, у яких немає підтвердження про здачу ПЛР-тесту.
- Нові правила діятимуть до 1 березня 2021 року. Однак в залежності від епідеміологічної ситуації влада може скасувати їх достроково або продовжити на більш тривалий термін.
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