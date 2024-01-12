Податок буде стягуватися тільки у високий сезон – з березня по жовтень.

Влада Греції, яка в минулому році серьезно постраждала від лісових пожеж і повінь, запровадила новий збір для туристів – на стійкість до змін клімату. Таким чином уряд прагне отримати кошти на відновлення постраждалих регіонів і майбутні кліматичні проекти.

Як пише SchengenVisaInfo з посиланням на місцеві ЗМІ, туристи тепер будуть зобов'язані платити додаткові податки в місцях проживання. Щоправда, нова система сплати податків буде сезонною і її застосовуватимуть лише у високий сезон – з березня по жовтень.

Сума податку буде варіюватися в залежності від офіційного рейтингу об'єкта розміщення і складе від 1 до 4 євро за ніч. Наприклад, ті, хто буде зупинятися в апартаментах і одно- або двозіркових готелях, будуть платити податок у розмірі 1,50 євро, а гості тризіркових готелів – 3 євро. Проживання в чотиризірковому готелі обійдеться додатково в 7 євро, а в розкішних п'ятизіркових готелях податок складе 10 євро. Ці податки не будуть включені в ціни, надані операторами або турагентами, і туристи повинні будуть сплатити їх на місці в євро.

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Уряд Греції очікує, що новий збір принесе додатковий дохід у розмірі до 300 мільйонів євро в 2024 році, що призведе до подвоєння бюджету спеціальних резервів. На відміну від поточного податку на житло, цей кліматичний збір також застосовуватиметься до короткострокової оренди, заброньованої через онлайн-платформи.

Водночас у Всегрецькій асоціації готельєрів побоюються, що новий податок негативно вплине на туризм, спонукаючи частину туристів вибрати інше місце відпочинку замість Греції.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Греції обіцяла надати туристам, чия відпустка була перервана лісовими пожежами на популярному курортному острові Родос, тиждень безкоштовного відпочинку.

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