Влада країни готова надати постраждалим туристам один тиждень безкоштовної відпустки на острові Родос в якості компенсації.

Греція надасть туристам, чия відпустка була перервана лісовими пожежами на популярному курортному острові Родос, тиждень безкоштовного відпочинку.

"Всім тим, чия відпустка була перервана через лісові пожежі, уряд Греції у співпраці з місцевою владою запропонує один тиждень безкоштовного відпочинку на Родосі наступної весни або наступної осені", – заявив 2 серпня прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє Politico.

При цьому він зазначив, що зараз острів вже "повернувся в нормальний стан".

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Лісові пожежі в Греції влітку 2023

У липні 2023 року популярну серед туристів з усього світу Грецію охопила екстремальна спека. Цього року висока температура в країні трималася найдовше за весь час спостережень за погодою в липні, досягаючи +46 градусів Цельсія.

За той час, що Греція страждала від спеки, там спалахнуло понад 600 пожеж, охопивши приблизно 10% острова Родос. Через це звідти довелося евакуювати рекордні 20 тисяч осіб.

Пекельна спека в Європі 2023

Варто відзначити, що Греція – далеко не єдина країна європейського Середземномор'я, яка постраждала через екстремальну спеку і лісові пожежи. Також під удар стихії потрапили інші традиційні літні напрямки, такі як Італія, Іспанія, Португалія та Туреччина.

При цьому, на думку експертів, літня екстремальна спека в Європі в найближчі роки стане типовим явищем, що змусить туристів відмовитися від звичного відпочинку. Вже зараз мандрівники починають вибирати більш прохолодні країни і відмовлятися від відпочинку влітку.

Водночас деякі страхові компанії вже почали пропонувати мандрівникам туристичні страховки на випадок екстремальних температур і хвиль спеки.

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