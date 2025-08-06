Перші страйки відбудуться в 12 аеропортах Іспанії в середині серпня.

Найближчим часом відпочинок багатьох туристів може постраждати через масштабні страйки відразу в 12 аеропортах Іспанії.

Як пише Daily Mail, зокрема, страйки зачеплять аеропорти Барселони, Мадрида, Севільї, Аліканте, Ібіци, Малаги, Пальма-де-Майорки, Тенерифе-Південний, Жирони, Лансароте і Сантьяго-де-Компестела.

Початковий страйк заплановано на 15, 16 і 17 серпня в три часові інтервали: з 5:00 до 9:00, з 12:00 до 15:00, 21:00 і 23:59.

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Якщо вимоги протестувальників не будуть виконані, до кінця року страйки триватимуть щосереди, щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі.

Серед інших у страйках бере участь компанія Azul Handling, що входить до групи Ryanair, яка надає послуги з обробки багажу кільком іспанським аеропортам. А самі страйки були організовані Загальною профспілкою працівників (UGT).

Ці акції проводяться у відповідь на заяви про "постійні порушення" трудових прав і "постійну нестабільність". Персонал сподівається висловити протест проти "зловживання понаднормовою роботою" і санкцій, накладених на співробітників. Також серед проблем відзначаються розбіжності з приводу премій і відсутність стабільної роботи.

Інші туристичні проблеми Іспанії

Як повідомляв УНІАН, хоча економіка Іспанії сильно залежить від туризму, в багатьох популярних містах місцеві жителі активно протестують проти надмірного туризму.

Ці протести вже призвели до зменшення кількості пропозицій житла для туристів, зростання цін на туристичні послуги та відтоку іноземних гостей.

Одночасно найбільший лоукостер Європи Ryanair скорочує кількість рейсів до Іспанії, звинувачуючи місцеву владу в непомірно високих аеропортових зборах.

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