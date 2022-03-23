Рейси перестануть виконуватись з 25 березня.

В'єтнамська авіакомпанія Vietnam Airlines проінформувала про зупинення польотів за маршрутом між Ханоєм та Москвою.

Про це повідомив Центр транспортних стратегій (ЦТС).

"За повідомленням Vietnam Airlines, призупинення польотів пов'язане з тим, що авіакомпанії необхідно переглянути та уточнити процедури, вимоги та правила щодо страхування повітряних суден та виконання польотів до Росії", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рейси перестануть виконуватися з 25 березня до особливого розпорядження.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Національна авіакомпанія Південної Кореї Korean Air до кінця квітня призупинила всі рейси до Москви та Владивостока.

Зазначимо, наразі залишилося зовсім небагато закордонних авіакомпаній, які досі літають до Росії, хоч і доволі рідко. Здебільшого вони літають до ближнього зарубіжжя (Belavia, Air Moldova, Aircompany Armenia, SCAT, Turkmenistan Airlines, Qanot Sharq, Uzbekistan Airways, Avia Traffic, Somon Air), Туреччини (Turkish Airlines, Pegasus Airlines), Середнього Сходу (FlyDubai, Emirates, Qatar Airways, El Al, Gulf Air) та Африки (EgyptAir).

Якщо говорити про південну та східну Азію, то наразі є лише поодинокі рейси до Індії (Air India) та Китаю (Air China), тоді як до Японії та Південної Кореї закордонні авіакомпанії з Росії вже не літають (окремі з них лише зупиняються на дозаправку на шляху з Азії до Європи).

Також поодинокі рейси до Белграду виконує сербська Air Serbia, яка збрехала про повну зупинку виконання рейсів до Росії. Це єдине авіасполучення, наразі доступне росіянам.

Російські авіакомпанії літають, головним чином, на внутрішньому авіаринку.