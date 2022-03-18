Сайт Air Serbia на території України наразі не працює, але на Flightradar24 можна легко перевірити, що рейси з Росії до Сербії досі виконуються.

16 березня 2022 року сербський національний авіаперевізник Air Serbia, який для росіян залишався останнім "вікном в Європу", заявив про припинення виконання рейсів до Росії.

Цьому передувала вельми неприємна історія – коли через війну в Україні Європа закрила своє небо для росіян, а європейські авіакомпаніх почали скасовувати рейси до Росії, Air Serbia навпаки заявила про збільшення частоти рейсів з одного до двох на день між Москвою та Белградом, звідки росіяни могли легко подрапити до інших країн Європи. Згодом під тиском громадськості авіакомпанія нібито повернулася до попередньої польотної програми, а ще за кілька днів заявила про зупинку рейсів до Росії.

Втім, на ділі все виявилося не так просто. Першими бити на сполох почали в Державному агентстві розвитку туризму.

"Відучора у багатьох іноземних та українських медіа шириться інформація про те, що компанія Air Serbia скасувала усі рейси "з" та "до" Росії. Однак чи все так просто? Якщо сьогодні зайти на сайт компанії https://www.airserbia.com/, з якось дива він не працює та видає помилку", – пишуть в ДАРТ.

Втім, зазначають у відомстві, якщо трохи схитрити та зайти на сайт Air Serbia через VPN, він цілком функціонує, а квитки без проблем продовжують продавати.

"То що ж виходить? Компанія свідомо пустила "козу" на український ринок про припинення співпраці й одразу заблокували сайт для України, щоб цю інформацію не могли перевірити? Це вже не звичайний обман – це підтримка та спонсорування війни! Кров українців також буде й на руках верхівки компанії, що свідомо ухвалила таке рішення! До того ж нагадаємо, що Air Serbia – це державна компанія", – обурюються в ДАРТ.

Ми також спробували перевірити цю теорію. Дійсно, на сайт Air Serbia з України не зайти. Втім, наші колеги з-за кордону передали нам, що сайт працює і квитки між Москвою (аеропорт "Шереметьєво" SVO) та Белградом продаються.

Також за допомогою сервісу Flightradar24 можна легко перевірити, що Air Serbia досі літає між Москвою та Белградом. Зокрема, на 18 березня на 15:00 запланований рейс номер JU651 з московського аеропорту "Шереметьєво" до Белграду. Більш того, на цю ж дату є ще один рейс Air Serbia між Москвою то Белградом – номер JU653 о 21:00. На 19 березня на 5:25 запланований рейс номер JU657 "Москва – Белград", а на 13:05 рейс JU651 та на 20:30 рейс JU653 за цим же напрямком – тобто загалом три рейси на день.

Нижче наведені дані лише за рейсом JU651. Як бачимо, рейси вже розплановані щонайменше на тиждень.

Цікаво, що на різних агрегаторах з пошуків квитків рейси Air Serbia між Москвою та Белградом наразі не видаються, але Google все бачить.

Як повідомляв УНІАН, шість російських авіакомпаній на сьогодні ще продовжують виконувати міжнародні рейси, попри санкції всього світу проти злочинних дій РФ. Рейси відбуваються в Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Киргизстан, ОАЕ, Таджикистан, Туреччину та Узбекистан.