Korean Air призупинить всі пасажирські та вантажні перевезення до Москви та Владивостока і назад до кінця квітня. Компанія посилається на "операційні проблеми та проблеми безпеки".
Про це пише CNN.
Вантажні рейси з проміжною посадкою в Москві включені в призупинення.
Korean Air заявила, що також змінює маршрут своїх рейсів, щоб уникнути повітряного простору Росії, посилаючись на "операційні проблеми та проблеми безпеки".
Рейси з Сеула в Європу будуть перенаправлені через Китай, Казахстан і Туреччину, що збільшить час польоту на 2 години 45 хвилин.
Рейси зі східних районів Північної Америки до Сеулу також будуть перенаправлені через Аляску та Тихий океан, що додасть до деяких рейсів близько двох годин.
Korean Air:
Korean Air - національна та найбільша авіакомпанія Південної Кореї, один із чотирьох авіаперевізників-засновників глобального авіаційного альянсу пасажирських перевезень SkyTeam.
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