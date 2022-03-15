Korean Air заявила, що змінює маршрут своїх рейсів, щоб уникнути повітряного простору Росії.

Korean Air призупинить всі пасажирські та вантажні перевезення до Москви та Владивостока і назад до кінця квітня. Компанія посилається на "операційні проблеми та проблеми безпеки".

Про це пише CNN.

Вантажні рейси з проміжною посадкою в Москві включені в призупинення.

Korean Air заявила, що також змінює маршрут своїх рейсів, щоб уникнути повітряного простору Росії, посилаючись на "операційні проблеми та проблеми безпеки".

Рейси з Сеула в Європу будуть перенаправлені через Китай, Казахстан і Туреччину, що збільшить час польоту на 2 години 45 хвилин.

Рейси зі східних районів Північної Америки до Сеулу також будуть перенаправлені через Аляску та Тихий океан, що додасть до деяких рейсів близько двох годин.

Korean Air:

Korean Air - національна та найбільша авіакомпанія Південної Кореї, один із чотирьох авіаперевізників-засновників глобального авіаційного альянсу пасажирських перевезень SkyTeam.

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