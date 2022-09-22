З 22 по 25 вересня виставка буде доступна в столичному "Українському домі" для всіх охочих.

У Києві 21 вересня 2022 року відкрилась виставка картин "Марія Примаченко. Врятоване", де представлені 14 робіт, врятованих зі зруйнованого російською ракетою у лютому 2022 року Іванківського історико-краєзнавчого музею.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства культури та інформаційної політики України.

З 22 по 25 вересня виставка буде доступна для перегляду та ознайомлення для всіх охочих в ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" (м. Київ, вулиця Хрещатик, 2).

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Як відомо, ворожа ракета знищила будівлю Іванківського історико-краєзнавчого музею, але працівники музею разом з місцевими жителями врятували картини великої української художниці. Цей факт вони не розголошували до звільнення Київщини.

Під час заходу також представили одразу два важливих архітектурних проєкти: відновлення музею в Іванкові та створення мистецької резиденції в селі Болотня, де зберігся будинок Марії Примаченко.

"Місцева влада разом з Київською військовою ОДА подадуть нам документацію щодо відновлення музею, це дуже потрібно зробити напередодні зими. Ми передамо певні кошти від ЮНЕСКО для відновлення музею. Ми завжди під час спілкування з нашими зарубіжними колегами наводимо два приклади, коли росіяни цілили цілеспрямовано в об'єкти культури. Це музей в Іванкові та музей в Сковородинівці. Ми точно відновили картину життя і знаємо в який спосіб вони таргетовано влучили по цих музеях", – сказав міністр культури України Олександр Ткаченко.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2020 року президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив народну художницю Марію Примаченко премією "Національна легенда України".

Також до 30 вересня 2022 року у Львові в Національному музеї імені Андрія Шептицького триває виставка робіт Марії Примаченко "Дарю Україні!".