Загалом цього року відзнакою "Національна легенда України" нагороджено дев'ятьох українців, троє з них – посмертно.

Президент України Володимир Зеленський вручив видатним українцям нагороду "Національна легенда України", серед них – легендарна народна художниця Марія Примаченко, яка отримала нагороду посмертно.

Про це йдеться в повідомленні на сайті глави держави.

Нагороду отримав генеральний директор Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького Ігор Кожан. В музеї зараз як раз проходить виставка робіт художниці.

Як повідомляв УНІАН, цього року відзнакою "Національна легенда України" нагороджені дев'ять українців, троє з них – посмертно.

"Другий рік поспіль ми нагороджуємо прекрасних талановитих і героїчних громадян нашої держави такою відзнакою. Але за цей рік її зміст дещо змінився – ми нагороджуємо не тільки легендарних представників України в музиці, театрі, спорті. Російська Федерація змінила сенс нашого життя, тому сьогодні ми нагороджуємо всіх тих, хто щодня як всередині держави, так і зовні захищає нашу незалежність, суверенітет своїм талантом і своєю роботою – різною, але надзвичайно важливою", – зазначив Зеленський.

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