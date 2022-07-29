Виставка працюватиме до 30 вересня 2022 року.

У Львові 27 липня 2022 року в Національному музеї імені Андрія Шептицького відкрилася виставка робіт знаменитої народної художниці Марії Приймаченко "Дарю Україні!".

В експозиції у п'яти залах представлено шість робіт Примченко із фонду львівського музею та 82 роботи з приватної колекції київського мистецтвознавця, академіка Едуарда Димшиця. Дослідник збирав їх упродовж останніх тридцяти років. Більшість робіт він придбав у родини художниці, в її батьківській оселі в селі Болотня.

Переважна частина експонованих композицій репрезентують пізній період творчості мисткині, останнє десятиріччя її життя. Відвідувачі матимуть змогу поринути у фантастичний світ дивовижних істот, звірят, птахів, квітів.

У творчості Марії Примаченко (1908 – 1997) поєдналися витоки українського живописного та поетичного фольклору. Художниця виробила свій мистецький стиль, для якого характерні: яскрава, гармонійно збалансована колористика творів, різноманітність композиційних вирішень, багата орнаментика – рослинна та геометрична, сюжетне різнобарв’я.

Виставка працюватиме до 30 вересня 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2022 року внаслідок наступу російських окупантів в Іванкові на Київщині згорів музей, де зберігалося близько двох з половиною десятків картин української художниці Марії Примаченко. НМісцеві мешканці зуміли врятувати частину робіт художниці.

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