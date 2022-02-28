Її фантастичні звіри прикрашали площу перед Офісом президента.

Внаслідок наступу російських окупантів в Іванкові на Київщині згорів музей, де зберігалися картини всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко.

Про це повідомляє директорка Вишгородського історико-культурного заповідника Влада Литовченко.

Литовченко наголосила, що під час наступу Росія знищує об'єкти цивільного характеру та об'єкти культурної спадщини.

"Ще однією з непоправних втрат історико-культурного надбання України є знищення агресором у ці пекельні для нашої країни дні Іванківського історико-краєзнавчого музею, де серед великої кількості цікавих експонатів та тематичних експозицій гордістю і прикрасою були роботи видатної української художниці Марії Примаченко", - сповістила вона.

Марія Примаченко — українська народна художниця в жанрі "наївного мистецтва". Народилася, жила була похована у селі Болотня Вишгородського (раніше Іванківського) району Київської області.

В серпні в Києві біля будівлі Офісу Президента (ОП) відкрився для відвідувачів ігровий арт-простір. Там встановили фігури фантастичних звірів, створені за мотивами творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко.