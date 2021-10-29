У зимовий час внутрішня мережа авіакомпанії включатиме п'ять маршрутів.

Windrose ("Роза Вітрів") з 9 листопада призупинить польоти за трьома внутрішніми маршрутами, які пов'язували Київ з Миколаєвом, Ужгородом та Чернівцями.

Про це заявила PR-менеджер авіакомпанії Ірина Левенко, повідомляє Avianews.com.

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Закриті рейси:

Київ - Миколаїв;

Київ - Ужгород;

Київ - Чернівці.

Рейси Київ-Миколаїв припинені через низький попит на цей маршрут, а в Ужгород і Чернівці - через можливі проблеми з польотами в зимовий час.

"Windrose провела комплексний аудит аеропортів Ужгород та Чернівці та надала рекомендації керівництву для покращення технічних факторів, які впливають на виконання рейсів у зимовий період. Як тільки всі зауваження усунуть, ми відновимо рейси", - пояснила представник Windrose.

Зупинка маршруту:

Раніше Windrose вирішила призупинити на невизначений час польоти за маршрутом Київ - Кривий-Ріг з комерційних причин.

З урахуванням даних змін в зимовий час внутрішня мережа авіакомпанії буде включати п'ять маршрутів. Вона літатиме з Києва до Львова, Івано-Франківська, Дніпра, Запоріжжя та Харкова.

Автор: Олена Коваленко