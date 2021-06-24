SkyUp і Bees Airline зможуть літати в фінський Куопіо, а Windrose - в три міста Саудівської Аравії.

Державна авіаційна служба України дозволила українським авіакомпаніям SkyUp Airlines і Bees Airline виконувати чартерні рейси з Києва в Куопіо (Фінляндія).

Відповідні накази Державіаслужби розміщені на її сайті.

Зокрема, SkyUp зможе виконувати 2 рейси на тиждень. Термін дії прав на польоти з Києва до Куопіо – з 28 червня до 30 жовтня 2021 року.

Bees Airline зможе виконувати 3 рейси на тиждень. Термін дії прав на польоти – до 30 жовтня 2021 року.

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Крім того, Державіаслужба дозволила українському авіаційному перевізнику Windrose («Роза Вітрів») виконувати чартерні рейси з Києва в три міста Саудівської Аравії – Ер-Ріяд, Джидда і Бурайда.

Зокрема, авіакомпанія зможе виконувати на кожному з цих маршрутів по 1 рейсу на тиждень.

Термін дії прав на польоти в ці три міста – з 29 червня до 30 жовтня цього року.

Також Windrose дозволили виконувати регулярні рейси з Кривого Рогу до Миколаєва.

Зокрема, дозвіл передбачає необмежену частоту польотів за цим напрямком, а також необмежені терміни дії права на виконання рейсів.

Інші плани українських авіакомпаній на 2021 рік

Раніше в червні Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines виконувати нові регулярні рейси з Києва в Анкару (Туреччину), Салоніки (Греція), Самарканд і Ургенч (Узбекистан).

Також у червні Державіаслужба дозволила українському авіаційному перевізнику Windrose виконувати чартерні рейси з Києва в Даламан (Туреччина) і з Дніпра у Салоніки (Греція).

У травні Державіаслужба дозволила новій українській авіакомпанії Bees Airline виконувати чартерні рейси з Києва в 4 міста Фінляндії.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, її засновником є компанія "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

Авіакомпанія Bees Airline була зареєстрована в кінці 2019 року. Аеропортом базування є Міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського. На сайті авіакомпанії повідомляється, що спочатку авіаційний парк Bees Airline буде складатися з двох повітряних середньомагістральних суден типу Boeing 737-800 NG на 189 місць 2010 року випуску.

Авіакомпанія Windrose ("Роза Вітрів") заснована в 2003 році і базується в Київському міжнародному аеропорту "Бориспіль". У 2007 році авіакомпанія отримала сертифікат експлуатанта і почала виконувати регулярні і чартерні перевезення під брендом Windrose airlines.

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Автор: Павло Степанець