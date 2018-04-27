Така різна Чорногорія: на які куточки країни слід звернути увагу (фоторепортаж)

16:52, 27 квітня 2018
Фотозвіти
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Курорт Светі-Стефан неподалік від Будви
Курорт Светі-Стефан неподалік від Будви /  © REUTERS
Курорт Светі-Стефан неподалік від Будви
Курорт Светі-Стефан неподалік від Будви /  © REUTERS
Старовинне місто Котор
Старовинне місто Котор /  © REUTERS
Старовинне місто Котор
Старовинне місто Котор /  © REUTERS
Старовинне місто Котор
Старовинне місто Котор /  © REUTERS
Старовинне місто Котор
Старовинне місто Котор /  © REUTERS
Старовинне місто Котор
Старовинне місто Котор /  © REUTERS
Старовинне місто Котор
Старовинне місто Котор /  © REUTERS
Старовинне місто Котор
Старовинне місто Котор /  © REUTERS
Старовинне місто Котор
Старовинне місто Котор /  © REUTERS
Бухта в Тіваті
Бухта в Тіваті /  © REUTERS
Бухта в Тіваті
Бухта в Тіваті /  © REUTERS
Острівець неподалік від міста Тіват на Адріатичному узбережжі
Острівець неподалік від міста Тіват на Адріатичному узбережжі /  © REUTERS
Місто Улцинь в Чорногорії на узбережжі Адріатичного моря
Місто Улцинь в Чорногорії на узбережжі Адріатичного моря /  © REUTERS
Місто Улцинь в Чорногорії на узбережжі Адріатичного моря
Місто Улцинь в Чорногорії на узбережжі Адріатичного моря /  © REUTERS
Місто Улцинь в Чорногорії на узбережжі Адріатичного моря
Місто Улцинь в Чорногорії на узбережжі Адріатичного моря /  © REUTERS
Місто Цетінє, де розташовується резиденція президента Чорногорії
Місто Цетінє, де розташовується резиденція президента Чорногорії /  © REUTERS
Мавзолей Негоша в Цетінє
Мавзолей Негоша в Цетінє /  © REUTERS
Мавзолей Негоша в Цетінє
Мавзолей Негоша в Цетінє /  © REUTERS
Мавзолей Негоша в Цетінє
Мавзолей Негоша в Цетінє /  © REUTERS
Мавзолей Негоша в Цетінє
Мавзолей Негоша в Цетінє /  © REUTERS
Околиці Цетінє
Околиці Цетінє /  © REUTERS
Невелике село Негуші в Чорногорії
Невелике село Негуші в Чорногорії /  © REUTERS
Невелике село Негуші в Чорногорії
Невелике село Негуші в Чорногорії /  © REUTERS
Причал старовинного міста Пераст
Причал старовинного міста Пераст /  © REUTERS
Озеро Шкодар
Озеро Шкодар /  © REUTERS
Острів-поселення Враньїна біля схилів озера Шкодер
Острів-поселення Враньїна біля схилів озера Шкодер /  © REUTERS
Острів-поселення Враньїна біля схилів озера Шкодер
Острів-поселення Враньїна біля схилів озера Шкодер /  © REUTERS
Містечко Рієка Черноєвича на березі річки Черноевичи
Містечко Рієка Черноєвича на березі річки Черноевичи /  © REUTERS
Містечко Рієка Черноєвича на березі річки Черноевичи
Містечко Рієка Черноєвича на березі річки Черноевичи /  © REUTERS

Балканська держава Чорногорія може запропонувати туристам відпочинок на будь-який смак - від гучних курортів до віддалених тихих поселень, від прогулянок історичними містами до активного відпочинку.

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Особливу увагу слід звернути на старовинні міста Котор та Пераст з неймовірною архітектурою, а також міста Улцинь, Тіват та курорт Светі-Стефан неподалік від Будви - усе на узбережжі Адріатичного моря.

Або податися до міста Цетінє, яке ще називають "другою столицею", де до того ж розташована резиденція президента країни, а поряд з містом можна відвідати Мавзолей Негоша в Цетінє - гробницю останнього духовного правителя Чорногорії, митрополита Петра II Петровича-Негоша на вершині гори Ловчен. 

Водночас для любителів тиші та спокою більше підійдуть невеличке село Негуші в Чорногорії, острів-поселення Враньїна біля схилів озера Шкодер або ж містечко Рієка Черноєвича на березі річки Черноевичи.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше були названі найчарівніші селища Європи.

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Теги: #море#Чорногорія#туризм#відпочинок#безвізові подорожі на авто#курорти