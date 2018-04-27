Така різна Чорногорія: на які куточки країни слід звернути увагу (фоторепортаж)

Балканська країна на узбережжі Адріатичного моря може запропонувати відпочинок на будь-який смак.

Балканська держава Чорногорія може запропонувати туристам відпочинок на будь-який смак - від гучних курортів до віддалених тихих поселень, від прогулянок історичними містами до активного відпочинку.

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Особливу увагу слід звернути на старовинні міста Котор та Пераст з неймовірною архітектурою, а також міста Улцинь, Тіват та курорт Светі-Стефан неподалік від Будви - усе на узбережжі Адріатичного моря.

Або податися до міста Цетінє, яке ще називають "другою столицею", де до того ж розташована резиденція президента країни, а поряд з містом можна відвідати Мавзолей Негоша в Цетінє - гробницю останнього духовного правителя Чорногорії, митрополита Петра II Петровича-Негоша на вершині гори Ловчен.

Водночас для любителів тиші та спокою більше підійдуть невеличке село Негуші в Чорногорії, острів-поселення Враньїна біля схилів озера Шкодер або ж містечко Рієка Черноєвича на березі річки Черноевичи.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше були названі найчарівніші селища Європи.