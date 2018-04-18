Названі найчарівніші селища Європи

Популярний сайт про подорожі визначив кращі невеликі містечка Європи, куди варто податися туристам, охочим відпочити від міської суєти.

Один із найпопулярніших порталів про подорожі TripAdviser назвав топ найчарівніших невеликих селищ Європи, які обов'язково варто відвідати, якщо ви хочете спокійного і розміреного відпочинку, далеко від міського шуму.

Найчарівніші села Європи за версією TripAdviser:

Село Бібері (Англія)

Село Бібері знаходиться в графстві Глостершир на південному сході країни і його населення становить трохи більше 600 осіб. Село вважається одним з найгарніших в регіоні та надзвичайно популярне серед туристів. Бібері розташоване серед гряди зелених пагорбів Котсуолд-Хіллс і складається майже повністю зі світло-бежевих кам'яних котеджів, включаючи знамениту лінію котеджів Арлінгтон-Роу, дщо датується 1380 роком.

Комуна Ез (Франція)

Комуна Ез на південному сході Франції в регіоні Прованс - Альпи - Лазурне узбережжя розташоване на вершині пагорба на французькій Рив'єрі з видом на Середземне море і займає одне з наймальовничіших місць в регіоні. Багато з його будівель відносяться до Середньовіччя, однак тут також багато магазинів і ресторанів, а також Ботанічний сад. Містечко Ез з населенням майже 3 тисячі чоловік живе переважно туризмом, особливо популярне серед пар, які шукають романтичного усамітнення.

Село Конг (Ірландія)

Село Конг з населенням всього близько 150 осіб знаходиться на межах графств Мейо і Голуей, і відоме в першу чергу своїм замком Ешфорд, який був місцем дії оскароносного фільму "Тихий чоловік" 50-х років минулого століття. Нині це місце приваблює багатьох фанатів фільму, особливо з Америке, а сам замок нині функціонує як готель.

Місто Баден-Баден (Німеччина)

Місто Баден-Баден в землі Баден-Вюртемберг на західних схилах Шварцвальда ніяк не назвеш селищем за розміром і населенням (майже 57 тисяч людей), але атмосферам там цілком відповідає тихому селищу. В першу чергу Баден-Баден відомий своїми гарячими джерелами, які використовувалися ще древніми римлянами, а нині приваблюють численних туристів. У Баден-Бадені навіть збереглися руїни римських лазень. Також у місті є багато історичних пам'яток, церков, музеїв, садів і багато чого іншого.

Містечко Монтепунчіано (Італія)

Італійське місто маньєристських палаццо Монтепунчіано знаходиться на самому півдні Тоскани, в провінції Сьєна, на висоті 2000 метрів над рівнем моря. Туристи можуть знайти тут крім тихого відпочинку чудову архітектуру епох Середньовіччя і Ренесансу, а також широкі можливості для відвідування місцевих виноробів. Монтепунчіано оточене укріпленнями, датованими 14 століттям, а також має на своїй території кілька церков і громадських площ.

Містечко Ія (Греція)

Містечко Ія з населенням трохи більше тисячі осіб є найпівнічнішим з кількох містечок на грецькому острові Санторіні. В ньому розташовані Військово-морський музей і "форт Лондза" - напівзруйнований замок і спостережний пункт, що зберігся з часів венеціанського панування над містом. У першу чергу серед туристів Ія відоме як місце для споглядання за заходом сонця, але також фантастичне у будь-який час дня завдяки великій кількості типових білосніжних будівель, увінчаних блакитними куполами, а також приголомшливому виду на Егейське море.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше були названі найбільш недооцінені туристичні напрямки Середземномор'я.