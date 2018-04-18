Названі найчарівніші селища Європи
Один із найпопулярніших порталів про подорожі TripAdviser назвав топ найчарівніших невеликих селищ Європи, які обов'язково варто відвідати, якщо ви хочете спокійного і розміреного відпочинку, далеко від міського шуму.
Найчарівніші села Європи за версією TripAdviser:
Село Бібері (Англія)
Село Бібері знаходиться в графстві Глостершир на південному сході країни і його населення становить трохи більше 600 осіб. Село вважається одним з найгарніших в регіоні та надзвичайно популярне серед туристів. Бібері розташоване серед гряди зелених пагорбів Котсуолд-Хіллс і складається майже повністю зі світло-бежевих кам'яних котеджів, включаючи знамениту лінію котеджів Арлінгтон-Роу, дщо датується 1380 роком.
Комуна Ез (Франція)
Комуна Ез на південному сході Франції в регіоні Прованс - Альпи - Лазурне узбережжя розташоване на вершині пагорба на французькій Рив'єрі з видом на Середземне море і займає одне з наймальовничіших місць в регіоні. Багато з його будівель відносяться до Середньовіччя, однак тут також багато магазинів і ресторанів, а також Ботанічний сад. Містечко Ез з населенням майже 3 тисячі чоловік живе переважно туризмом, особливо популярне серед пар, які шукають романтичного усамітнення.
Село Конг (Ірландія)
Село Конг з населенням всього близько 150 осіб знаходиться на межах графств Мейо і Голуей, і відоме в першу чергу своїм замком Ешфорд, який був місцем дії оскароносного фільму "Тихий чоловік" 50-х років минулого століття. Нині це місце приваблює багатьох фанатів фільму, особливо з Америке, а сам замок нині функціонує як готель.
Місто Баден-Баден (Німеччина)
Місто Баден-Баден в землі Баден-Вюртемберг на західних схилах Шварцвальда ніяк не назвеш селищем за розміром і населенням (майже 57 тисяч людей), але атмосферам там цілком відповідає тихому селищу. В першу чергу Баден-Баден відомий своїми гарячими джерелами, які використовувалися ще древніми римлянами, а нині приваблюють численних туристів. У Баден-Бадені навіть збереглися руїни римських лазень. Також у місті є багато історичних пам'яток, церков, музеїв, садів і багато чого іншого.
Містечко Монтепунчіано (Італія)
Італійське місто маньєристських палаццо Монтепунчіано знаходиться на самому півдні Тоскани, в провінції Сьєна, на висоті 2000 метрів над рівнем моря. Туристи можуть знайти тут крім тихого відпочинку чудову архітектуру епох Середньовіччя і Ренесансу, а також широкі можливості для відвідування місцевих виноробів. Монтепунчіано оточене укріпленнями, датованими 14 століттям, а також має на своїй території кілька церков і громадських площ.
Містечко Ія (Греція)
Містечко Ія з населенням трохи більше тисячі осіб є найпівнічнішим з кількох містечок на грецькому острові Санторіні. В ньому розташовані Військово-морський музей і "форт Лондза" - напівзруйнований замок і спостережний пункт, що зберігся з часів венеціанського панування над містом. У першу чергу серед туристів Ія відоме як місце для споглядання за заходом сонця, але також фантастичне у будь-який час дня завдяки великій кількості типових білосніжних будівель, увінчаних блакитними куполами, а також приголомшливому виду на Егейське море.
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше були названі найбільш недооцінені туристичні напрямки Середземномор'я.