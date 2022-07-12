Також у ботанічному саду зараз можна побачити рози, лаванду, гортензії, польові квіти та багато іншого.

У столичному Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України зараз саме період цвітіння лілій.

Однак це не єдине, що тут можна побачити просто неба – також тут є рози, лаванда, гортензії, польові квіти та багато іншого. Дещо вже відцвітає, як, наприклад, рози та лаванди, а дещо ще цвістиме довго.

Вхід до ботанічного саду Гришка наразі коштує 60 гривень. Також за додаткову плату можна відвідати оранжерею ботсаду.

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного російського військогово вторгнення до України 24 лютого 2022 року столичний ботсд імені Гришка залишався закритим більше трьох місяців: після звільнення Київської області від окупантів сапери ще мали обстежити територію. Загалом, загалом в період із 24 травня по 28 червня піротехніки здійснили 26 виїздів на територію ботанічного саду імені Гришка та обстежили майже 65 га площі. Серед іншого тут виявили і боєприпаси часів Другої світової війни.

Для відвідувачів ботсад відкрився лише наприкінці травня 2022 року, тож одну з головних принад парку – цвітіння бузку – кияни цього року пропустили.

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