Цього року на ставку зібралося близько 40 дорослих та молодих лебедів.

На ставку Слониця на околиці Трускавця (Львівська область) не перший рік в жовтні-листопаді збирається велика зграя диких лебедів. Видовище просто неймовірне.

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Зазвичай ставок, який насправді є міським водосховищем, пізно замерзає, тому у лебедів є чудова можливість перепочити. Тим паче, що зими останнім часов в Україні не дуже холодні.

Приміром, цього року тут зібралося близько чотирьох десятків птахів - як дорослих, так і зовсім молодих.

Водночас трускавецькі лебеді привертають чималу увагу туристів та мешканців міста, деякі з яких, на жаль, все ж не втрачають можливості підгодувати птахів хлібом, що категорично заборонено, адже пернатим він приносить більш шкоди, ніж користі.

Втім, не варто думати, що лебеді на трускавецькому ставку ручні. Насправді, вони не так вже й близько подпускають до себе людей. Та з легкістю відлітають зі ставка далі за місто, навіть в туман.

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Автор: Марина Григоренко