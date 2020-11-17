Дикі лебеді облюбували ставок в Трускавці / фото Галина Григоренко

На ставку Слониця на околиці Трускавця (Львівська область) не перший рік в жовтні-листопаді збирається велика зграя диких лебедів. Видовище просто неймовірне.

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Зазвичай ставок, який насправді є міським водосховищем, пізно замерзає, тому у лебедів є чудова можливість перепочити. Тим паче, що зими останнім часов в Україні не дуже холодні.

Приміром, цього року тут зібралося близько чотирьох десятків птахів - як дорослих, так і зовсім молодих.

Водночас трускавецькі лебеді привертають чималу увагу туристів та мешканців міста, деякі з яких, на жаль, все ж не втрачають можливості підгодувати птахів хлібом, що категорично заборонено, адже пернатим він приносить більш шкоди, ніж користі.

© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко

Втім, не варто думати, що лебеді на трускавецькому ставку ручні. Насправді, вони не так вже й близько подпускають до себе людей. Та з легкістю відлітають зі ставка далі за місто, навіть в туман.

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Автор: Марина Григоренко