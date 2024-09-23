Ще один маршрут розповість історію повстанського руху в Україні.

У Львівській області цього року мають облаштувати три нові туристичні маршрути для активного відпочинку на природі: два із них прокладуть у Карпатському регіоні, а ще один – на території Золочівської громади та частково в національному природному парку "Північне Поділля".

Наразі вже погоджено нитку туристичних шляхів, картосхему на топографічних картах та умовні позначення туристичних локацій, а також присвоїно номера туристичним маршрутам, повідомили у прес-службі Львівської ОВА.

Зокрема, один із маршрутів – туристичний шлях номер 15 верхами Верховинського Вододільного хребта. Маршрут розрахований на декілька днів, а його загальна протяжність становитиме понад 40 км: від села Сянки через Вододільний хребт до гори Пікуй. Також похід цим маршрутом можна буде звести до одного дня, оскільки на ньому буде передбачено схід в села Либохора та Карпатське.

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Ще один маршрут – "Трускавець – Орів" номер 506 протяжністю близько 15 км, головною родзинкою якого стане вітрова електростанція.

Зауважимо, що цим маршрутом вже давно користувалися досвідчені шанувальники хайкінгу, які добре орієнтуються на місцевості. Однак ще наприкінці літа 2024 року шлях був непромаркованим, тож в погану погоду недосвідчені пішохідні туристи ризикували заблукати. Ось такі краєвиди відкриває маршрут з Трускавця на Орів.

Третій маршрут "Стежками героїв" під номером 4906 протяжністю понад 10 км облаштують на Золочівщині. Це буде історично-патріотичний туристичний шлях, який розповідатиме про історію повстанського руху. Тут можна буде оглянути природу Подільської височини та низькогірного пасма Вороняки, знайдені та відновлені криївки, могили повстанців та джерела питної води.

"Осінній сезон сприяє пішому мандрівному туризму, оскільки нема спеки, а природа милує око своїми барвами. Активний туризм на Львівщині досить популярний вид відпочинку – від шкільних груп до індивідуальних туристів літнього віку. Проте часто мандрівники обирають вже добре знані маршрути на вершини, такі як Парашка, Маківка чи Лопата. Тому напрямки, які з’являться невдовзі будуть не настільки популярними, а для когось і невідомими та дозволять відкрити Львівщину по новому та побачити її із несподіваних вершин", – зазначив керівник управління туризму та курортів Львівської ОВА Тарас Лозинський.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Національному природному парку "Сколівські Бескиди" впорядкували мережу із 19 екологічних стежок та туристичних маршрутів для активного туризму. Їхня загальна протяжність – 146 км.

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