Загальна протяжність усіх шляхів – 146 км, кожен тривалістю походу від 1 до 6 годин.

У Національному природному парку "Сколівські Бескиди" завершили проект впорядкування мереж із 19 екологічних стежок та туристичних маршрутів для активного туризму.

Загальна протяжність усіх шляхів – 146 км, кожен тривалістю походу від 1 до 6 годин. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

На кожному зі шляхів встановлені початкові, проміжні й кінцеві інформаційні стенди, проведено ознакування зі знаками напрямку та орієнтування.

Визначено GPS-координати початку й закінчення маршрутів, їх було нанесено на топографічну карту.

Коди можна зчитати смартфоном і після сканування мобільний телефон покаже інформацію про маршрут – його довжину, складність, початковий та кінцевий пункти, і що найважливіше, – GPS-трек руху, тобто туристові легше буде орієнтуватися на місцевості, аби не заблукати.

На майбутнє передбачене розчищення кожного маршруту, оновлення ознакування й заміна інформаційних таблиць.

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Автор: Олег Давигора