Вже сформовано команду зі 120 рятувальників, які склали нормативи з плавання.

На пляжах Києва цього сезону працюватимуть 26 рятувальних постів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Плесо».

Зазначається, що у 2021 році було подано більш ніж 250 заявок на конкурс до лайфгардів Kyiv Lifeguard Service.

Після відбору сформовано команду зі 120 рятувальників, які склали нормативи з плавання: 50 метрів до 1 хвилини, 250 метрів до 8 хвилин, 20 метрів під водою.

Згідно з повідомленням, на муніципальному пляжі «Венеція» відбулося відкрите тренування столичних рятувальників. Під час заходу лайфгарди відпрацьовували елементи рятувальної операції, надання першої домедичної допомоги, а також спортивну лайфсейвінг-дисципліну «Beach flags».

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Які пляжі працюватимуть у Києві

Держпродспоживслужба Києва вже перевірила підготовку 14 міських пляжів до купального сезону. Йдеться про пляжі у Дніпровському районі: «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Райдуга», «Тельбін» та «Центральний»; у Деснянському - пляжі «Троєщина» та «Чорторий»; у Голосіївському - «Галерний» та у Оболонському - «Вербний» та «Пуща-Водиця».

Зазначається, що під час обстеження були встановлені певні порушення вимог державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць.

Раніше у КМДА заявили, що цьогоріч на міжнародну екологічну відзнаку «Блакитний прапор» претендують 9 муніципальних пляжів Києва.

Дослідження води для купання проведуть, коли температура у водоймах перевищить 18 градусів.

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Автор: Інна Андаліцька