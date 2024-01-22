Цього року найкращими визнали роботи фотографа зі Словенії Андреї Равнак.

Стали відомі переможці міжнародного конкурсу Travel Photographer of the Year 2023 (TPOTY). Цікаво, що як і роком раніше, цього року автором найкращих фотографій з подорожей став представник Словенії: у 2022 році перемогу здобув Матьяж Кривич, а у 2023 році – Андрея Равнак.

Як повідомляється на офіційному сайті конкурсу, Андрея – архітектор за професією та покликанням, вона також працює в низці інших творчих галузей, таких як фотографія, дизайн та письменництво. Вона обожнює природу і віддає перевагу місцям з найважчими умовами для виживання – в пустелях і горах, надихаючись естетикою пейзажів з "голою" геологією.

Андрея каже, що цікавиться фотографією, скільки себе пам'ятає: "Вона потрібна мені, щоб зберегти спогади. Я б багато чого забула, якби у мене не було моїх фотографій".

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У Словенії Андрея має звання майстра фотографії і є лауреатом численних міжнародних премій в області фотографії. Крім того, вона є фоторедактором словенського видання журналу Digital Camera. Також Андрія часто бере участь в якості члена журі у вітчизняних і міжнародних проектах, читає лекції, керує місцевим фотоклубом для літніх людей, займається організацією фотоконкурсів і виставок, входить в команду, яка готує фотоподорожі по Європі.

У нинішньому конкурсі Андрія перемогла з серією фото, зроблених в Італії, Чехії та Словенії. Вони об'єднані тематикою весняних сільськогосподарських робіт.

При цьому найкращим молодим фотографом-мандрівником був визнаний Кейден Шепард Чой з США, який представив серію чорно-білих фото, присвячених життю індіанців навахо.

Як повідомляв УНІАН, раніше стали відомі фіналісти конкурсу "Найсмішніші фотографії дикої природи".

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