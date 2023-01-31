Найкращим тревел-фотографом 2022 року був визнаний Матьяж Кривич зі Словенії.

Організатори міжнародного конкурсу Travel Photographer of the Year 2022 (TPOTY) визначили авторів найкращих фотографій від мандрівників за підсумками минулого року.

Як зазначається на сайті конкурсу, найкращим тревел-фотографом 2022 року був визнаний Матьяж Кривич зі Словенії. Він представив відразу дві серії фото. Перша – портфоліо 33-річної Наджин, однієї з двох останніх північних білих носорогів, що залишилися у світі, та її доглядача Закарі Мутаї в заповіднику Ол Педжета в Кенії. Друга – портфоліо виверження вулкана Кумбре-В'єха на острові Ла Пальма в Іспанії.

"Для мене велика честь, що моя робота визнана суддями конкурсу "Тревел-фотограф року". Цей конкурс особливий для мене, адже я брав участь в ньому з самого початку (2003 рік), коли мені вручили нагороду "Вибір суддів". Тепер, через 20 років, я отримав їхню найвищу нагороду, якою я дуже пишаюся і яка для мене багато значить. Подорожі та фотографія були моєю пристрастю і великою частиною мого життя з тих пір, як я себе пам'ятаю, і ця нагорода надихає мене продовжувати свою подорож", – поділився емоціями переможець конкурсу, фотогрф-документаліст з 25-річним досвідом.

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Всього нагороди отримали 14 фотографів у різних вікових категоріях. З усіма роботами-переможцями можна ознайомитися за посиланням.

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