Організатори міжнародного конкурсу Travel Photographer of the Year 2022 (TPOTY) визначили авторів найкращих фотографій від мандрівників за підсумками минулого року.
Як зазначається на сайті конкурсу, найкращим тревел-фотографом 2022 року був визнаний Матьяж Кривич зі Словенії. Він представив відразу дві серії фото. Перша – портфоліо 33-річної Наджин, однієї з двох останніх північних білих носорогів, що залишилися у світі, та її доглядача Закарі Мутаї в заповіднику Ол Педжета в Кенії. Друга – портфоліо виверження вулкана Кумбре-В'єха на острові Ла Пальма в Іспанії.
"Для мене велика честь, що моя робота визнана суддями конкурсу "Тревел-фотограф року". Цей конкурс особливий для мене, адже я брав участь в ньому з самого початку (2003 рік), коли мені вручили нагороду "Вибір суддів". Тепер, через 20 років, я отримав їхню найвищу нагороду, якою я дуже пишаюся і яка для мене багато значить. Подорожі та фотографія були моєю пристрастю і великою частиною мого життя з тих пір, як я себе пам'ятаю, і ця нагорода надихає мене продовжувати свою подорож", – поділився емоціями переможець конкурсу, фотогрф-документаліст з 25-річним досвідом.
Всього нагороди отримали 14 фотографів у різних вікових категоріях. З усіма роботами-переможцями можна ознайомитися за посиланням.
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