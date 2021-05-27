Глибина басейну становить 3 метри, а одна тільки вода в ньому важить близько 375 тонн.

Наприкінці травня 2021 року в Лондоні (Великобританія) на території елітного житлового комплексу Embassy Gardens відкрили підвісний басейн з прозорою підлогою. Це перша подібна конструкція в світі.

Фотографії нової цікавинки Лондона опублікував фотосервіс Reuters.

Як раніше повідомляло CNN, конструкція з акрилу довжиною 25 метрів, що отримала назву Embassy Gardens Sky Pool, протягнута на рівні 10 поверху просто між двома будинками ЖК на південному заході Лондона. Це найбільший у світі окремий акриловий басейн. Він був виготовлений в Колорадо (США) і проїхав 5000 миль до свого нового дому. Глибина басейну становить 3 метри, а одна тільки вода в ньому важить близько 375 тонн.

Басейн стане частиною нового проекту EcoWorld Ballymore Embassy Gardens, який також включатиме бари, ресторани та магазини.

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Побачити небесний басейн зі сторони можуть всі бажаючі, а ось поплавати в прозорому басейні матимуть задоволення тільки жителі будинків і їхні гості.

Виглядають відвідувачі з боку вельми кумедно, а ось для них видовище відкривається шикарне. Оскільки ЖК розташований недалеко від південного берега Темзи, купальщики зможуть помилуватися краєвидом на панораму Лондона, включаючи Лондонське око і Вестмінстер.

Варто відзначити, що проживання в Embassy Gardens, де на даний момент налічується близько 2000 апартаментів, є задоволенням не з дешевих. Так, ціни на квартири тут стартують від 1,4 мільйона доларів. Вулиця Дев'яти В'язів, на якій розташований ЖК - це колишня промислова ділянка, перебудована на ультра-шикарний житловий район, в якому наразі розробляється 40 нових проектів, а також дві нові станції метро.

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Автор: Марина Григоренко