Найбільше він відомий як режисер культової української кінострічки "Тіні забутих предків".

9 січня 2025 року в музеї театрального, музичного та кіномистецтва України у Києві стартувала виставка "Сергій Параджанов. Автентика свободи", присвячена знаменитому українсько-вірменському режисеру. Відкриття виставки було приурочено до 101-го дня народження митця, справжнє ім'я якого Саркіс Говсепі Параджанян.

Він народився у Тбілісі, а помер у Єревані, однак міжнародне визнання до нього прийшло за часів роботи в Україні – він протягом тривалого часу жив у Києві. Тут він окрім роботи активно протестував проти радянського режиму та був кілька разів засуджений за кількома статтями.

Лише у грудні 2023 року Національна комісія з реабілітації за поданням Українського інституту національної пам'яті повністю реабілітувала Параджанова у сфабрикованих звинуваченнях в "українському націоналізмі та гомосексуалізмі".

Відео дня

Найбільше Параджанов відомий як автор кінострічки "Тіні забутих предків", заснованої на однойменній повісті Михайла Коцюбинського, що донині посідає перше місце у списку 100 найкращих українських фільмів.

Серед інших його "українських" фільмів – "Наталія Ужвій", "Золоті руки", "Думка" (всі – 1957 рік), "Перший парубок" (1958 рік), "Українська рапсодія" (1961 рік) та "Квітка на камені" (1962 рік, у співавторстві з Анатолієм Слісаренком).

Триватиме виставка "Сергій Параджанов. Автентика свободи" до 28 лютого 2025 року.

Зауважимо, також з 9 січня 2025 року в обраних кінотеатрах України проходять спеціальні покази ще одного шедевру Сергія Параджанова – відреставрованої версії біографічної драми-притчі "Колір граната" (1969). Цікаві факти про фільм читайте в нашому окремому матеріалі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.