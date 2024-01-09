У 1973 році радянський режим засудив кінорежисера на 5 років таборів суворого режиму.

Національна комісія з реабілітації реабілітувала українського кінорежисера вірменського походження Сергія Параджанова. Про це у день 100-річчя з дня народження видатного митця повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Він назвав цю новину історичною і нагадав, що "з часу судилища" над Параджановим пройшло вже пів століття, "але тепер і в юридичному плані справедливість торжествує".

За словами Дробовича, на підтримку розгляду справи про реабілітацію режисера виступали Офіс президента, українські правозахисники і сама Нацкомісія з реабілітації.

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"Завдяки їм історична правда перемагає забуття і репресії, а також зʼявляється надія, що згодом будуть розглянуті й інші складні та резонансні справи українських дисидентів, яких судили в СРСР як за політичними, так і за сфабрикованими загальнокримінальними статтями", - додав Дробович.

Сергій Параджанов

Український кінорежисер вірменського походження Сергій Параджанов був представником хвилі українського поетичного кіно. Він започаткував в українському образотворчому мистецтві жанр колажу, який створював на засадах концептуалізму, хоча за життя ці твори перебували в андеграунді, і на виставках з'явилися лише після смерті митця.

Відомий як режисер кінострічки "Тіні забутих предків", заснованої на однойменній повісті Михайла Коцюбинського, котра посідає 1-ше місце у списку 100 найкращих українських фільмів. Народний артист УРСР (1990, посмертно).

У 1973 році Параджанов був засуджений радянською владою на 5 років таборів суворого режиму за статтею "за гомосексуалізм". Насправді ж його судили за підтримку дисидентів, адже у вироку були статті "за спекуляцію" та "за український націоналізм".

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