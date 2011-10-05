За саджанцями прийдуть 10 тисяч вінничан

09:24, 05 жовтня 2011
Вінниця
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Виставка-продаж «Дім. Сад. Город».

Понад 70 учасників з усіх регіонів країни преставлять вінничанам новинки селекції та високоякісний посадковий матеріал вже відомих  сортів  декоративних і плодових дерев та кущів, а також широкий асортимент кореневищних та цибулькових квітів.
Організатори виставки Експоцентр торгово-промислової палати прогнозують, що з 5 по 8 жовтня експозицію відвідають близько 10 тисяч подолян.

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