До дня козацтва вийде буклет про видатних отаманів Поділля

До дня Українського козацтва обласне управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю ОДА спільно з Вінницьким козацьким полком ім. Богуна підготували буклет «Найвизначніші подоляни» з серії «Видатні особистості, які творили історію Поділля».

В буклеті відображено біографічні відомості про найвідоміших отаманів козацької доби, які боролись за незалежність України під час національно-визвольних змагань на Вінниччині.

За словами першого заступника начальника управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю ОДА В.Лазаренка, буклет вийде накладом 5 тисяч примірників.

Буклет безкоштовно нададуть школам, бібліотекам, а також козацьким організаціям.