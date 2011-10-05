До дня козацтва вийде буклет про видатних отаманів Поділля
09:44, 05 жовтня 2011Вінниця
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Буклет безкоштовно нададуть школам та бібліотекам
До дня Українського козацтва обласне управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю ОДА спільно з Вінницьким козацьким полком ім. Богуна підготували буклет «Найвизначніші подоляни» з серії «Видатні особистості, які творили історію Поділля».
В буклеті відображено біографічні відомості про найвідоміших отаманів козацької доби, які боролись за незалежність України під час національно-визвольних змагань на Вінниччині.
За словами першого заступника начальника управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю ОДА В.Лазаренка, буклет вийде накладом 5 тисяч примірників.
Буклет безкоштовно нададуть школам, бібліотекам, а також козацьким організаціям.
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