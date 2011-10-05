Вінничани зможуть платити за комуналку через Інтернет вже за місяць

Термінали стануть альтернативою кассам. Половину із запланованих 40 вже встановдено.



А городяни, які мають доступ до мережі Інтернет та платіжні картки, незабаром зможуть сплачувати за послуги підприємств-надавачів послуг за допомогою нового сайту www.pay.vn.ua. Щоб отримати всю необхідну інформацію по поточних нарахуваннях, або перевірити особовий рахунок, потрібно буде зареєструватися на сайті, ввівши особисті дані (прізвище та ініціали відповідального квартиронаймача, адресу, особовий рахунок згідно розрахункової книжки та електронну адресу, на яку буде надіслано код доступу).



«Такий спосіб оплати за житлово-комунальні послуги зручний ще і тим, що на сайті після здійснення проплати мешканці матимуть змогу перевірити, яка саме сума перерахована за ту чи іншу послугу, - говорить заступник директора обчислювального центру житлово-комунального господарства Юрій Злотник. - Таким чином, процес надходження коштів буде максимально прозорим».