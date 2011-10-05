В районах Вінниччини зростає заборгованість за компослуги

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у серпні 2011р порівняно з липнем на 0,3% і становила 180,5 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 2,7 місяця.



Найбільшу частку складає заборгованість за газопостачання – 112,6млн.грн. (62,4%), централізоване опалення та гаряче водопостачання – 34,0 млн. грн. (18,9%), утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 21,3 млн. грн. (11,8%).



Збільшення заборгованості відбулося у 20 районах області, найбільше – у Шаргородському, Могилів-Подільському, Піщанському, Мурованокуриловецькому, Погребищенському районах (на 294,0–112,6%).