Козаки та громада вшанують пам'ять Якова Шепеля

У п’ятницю на Літинщині вшанують пам’ять Якова Шепеля - борця за українську державність, повстанського отамана національно-визвольних змагань 18-20-их років XX століття.



Дійство під назвою «Літинський Вогонь Холодного Яру» розпочнеться біля Літинського краєзнавчого музею ім. У. Кармелюка. Потім Вінницький козацький полк ім. Івана Богуна, за ініціативи якого проводиться захід, з усіма бажаючими відвідає батьківщину Якова Шепеля — село Городище. Там пройде відзначення 115-ї річниці від дня народження Якова Шепеля та 90-річчя з часу його загибелі.



У програмі урочистостей - виступи краєзнавців та істориків, а також письменника Олександра Дмитрука, автора історичного роману-хроніки «Іван Богун — Полковник», історичної книги – «Отаман Яків Шепель»; кобзаря, заслуженого артиста України Тараса Силенка.