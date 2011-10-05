Сьомий в рейтингу партизанів написав книгу

Сьомий в рейтингу партизанів України вінничанин Іван Бондарчук презентував громаді свою документальну повість «Непокоренные». Автор присвятив книгу своїм побратимам, з якими партизанив на Поліссі всю війну.

Написанню книги 87-річний Бондарчук присвятив п’ять років, причому письменницьку роботу він встигав суміщати з викладацькою діяльністю, - Іван Афанасійович завідує кафедрою Вінницького кооперативного інститутут, професор, кандидат економічних наук, орденоносець, - нагороджений орденами леніна, двома – Червоного Прапора, іншими державними нагородами, Герой соціалістичної праці.

До написання книги автора спонукала необхідність документально зафіксувати й довести до відома сучасників справжню роль та вагу партизанської боротьби у Великій Вітчизняній війні на тлі спроб переглянути історію України.