«Школа успіху дітей» презентує «Майстерню лідерів»

6 жовтня о 18.00 у «Школі успіху дітей», що у м.Вінниці по вул. Бевза, 34 оф. 304, відбудеться презентація нового проекту «Майстерня лідерів».

- Проект передбачає отримання школярами знань та навичок успішної людини, - зазначає керівник «Школи успіху дітей» Ольга МАЛІНОВСЬКА. - Навчання у «Майстерні лідерів» проходитиме у кілька етапів, які спрямовані на розвиток поглибленого інтелекту, напрацювання технологій сучасного спілкування, розробку інструментів ефективної самоорганізації, проектування сильної особистості, отримання знань керування командними проектами. У проекті зможуть взяти участь всього 30 учасників.

Тренуватимуть юних лідерів найефективніші бізнес-тренери України, заслужені артисти, професійні моделі, стилісти. На учасників програми очікують практикуми з театрального мистецтва, етикету та зустрічі з успішними людьми.

За словами Ольги Маліновської, досвідчені тренери допоможуть кожному вихованцю визначити свій коефіцієнт успішності, а також навчать будувати своє життя за своїм успішним сценарієм.