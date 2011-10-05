Пам’ятник Шевченку зводять толокою

51-річний Володимир Заєць, талановитий скульптор і художник з міста Бар ініціював зведення толокою пам’ятника Тарасу Шевченку. Скульптура Кобзаря буде з осики, заввишки 2 метри.

Першими ідею художника підтримали учні та учителі Войнашівської школи. Нині заготовка майбутнього пам’ятника знаходиться на території Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М.Грушевського, викладачі та студенти якого теж приєдналися до мистецької акції.

- На сьогодні вже понад 500 чоловік взяли участь у проекті, - зазначає автор ідеї Володимир Заєць. – Сподіваюся, що підтримають акцію і студенти Вінницького педагогічного університету. А взагалі, було б непогано повозити скульптуру Україною, щоб якомога більше людей долучилися до творення пам’ятника.

Де стоятиме скульптура – у м.Бар чи у Вінниці, де досі немає пам’ятника Шевченку, наразі невідомо. Однак Володимир Заєць переконаний, що зведений толокою пам’ятник Кобзарю, має усі шанси потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Сам митець офіційно вже зареєстрував 3 культурно-мистецькі рекорди України. Це картина з квадратиків із зображенням подій «помаранчевої революції» (2005), малюнок довжиною 120 м (2007) та унікальний вказівник (2011).