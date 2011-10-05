Виставка Петра Калнишевського у «Тімірязєвці»

5-го жовтня у відділі літератури та інформації з гуманітарних наук Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва відкрилася книжково-ілюстративна виставка "Великомученик і герой: доля Петра Калнишевського". Виставка приурочена 320-й річниці від дня народження Петра Івановича Калнишевського.

Постать Калнишевського займає в історії українського козацтва та в історії України особливе місце, оскільки він був останнім кошовим отаманом Запорозької Січі, останнім оборонцем її традицій та самого її існування. Він прожив довге, сповнене пригод козацьке життя, що вмістилося в 112 років. Останні 28 років він провів у Соловецькому монастирі на засланні.

14 жовтня, в день Покрови Пресвятої Богородиці, покровительки козацтва, відзначається день пам'яті праведного Петра Багатостраждального - Петра Івановича Калнишевського.

З експозицією можна буде ознайомитися до 17 жовтня у робочі часи бібліотеки.