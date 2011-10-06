Керівник підприємств з райцентру «відмивав» гроші на дорозі

Співробітники відділу боротьби з відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом, податкової міліції ДПА у Вінницькій області викрили злочин у сфері проведення державних закупівель. Засновник, він же директор та головний бухгалтер двох підприємств – закритого акціонерного товариства та сільгосппідприємства – виграв тендер на реконструкцію та капітальний ремонт доріг у райцентрі Вінниччини, оголошений місцевою владою.

Як повідомляє прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області Ольга Шишківська, спосіб злочинного заробітку полягав у тому, що замовникові – міській раді – будівельник надав акти виконаних робіт із вказаною сумою податку на додану вартість, тоді як платником ПДВ насправді не був. Таким чином, 20% від загальної суми проведених робіт, що в цілому складала понад 600 тисяч гривень, незаконно перейшли до кишені виконавця.

Знятими готівкою із рахунків грішми комерсант розпорядився по-діловому: трохи бюджетних коштів спрямував на господарські потреби власного підприємства, більшу ж частину (а це майже 100 тисяч гривень) поклав на особисту банківську картку.

Тепер керівникові доведеться не лише повернути державі вкрадене, але й відповідати перед судом – відносно нього порушена кримінальна справа за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України – заволодіння бюджетними коштами та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Санкції обох статтей передбачають реальне позбавлення волі.