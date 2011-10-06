Подільські цукровари розмістять акції на Варшавській біржі

Дві вінницькі компанії - «Подільські цукроварні» і «Агро Кряж-1» - планують IPO на Варшавській біржі. Про це повідомив перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Іван Мовчан.

«Вони вже мають домовленості з компанією Dragon Capital - визнаним лідером фондового ринку України, який готує вінницькі компанії для розміщення акцій на Варшавській біржі», - сказав І. Мовчан.

«За допомогою цього на Вінниччині додатковий імпульс отримає розвиток молочного скотарства і цукрова галузь. Це дозволить залучити в економіку області сотні мільйонів доларів », - вважає заступник голови ОДА.

За його словами, на цю презентацію вже запрошено посол Польщі в Україну Генрік Литвин і ряд впливових представників бізнесу та політиків.

Крім того, І. Мовчан додав, що «Подільські цукроварні» в середині жовтня 2011 р. планують презентувати проект будівництва нового потужного цукрового заводу на території Вінницької області.