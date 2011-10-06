Норвезькі благодійники подарували Козятинській райлікарні «швидку допомогу»

4 жовтня пастор Євангельської Церкви „Бетанія” Орден Хойланд із міста Вігеленд (Норвегія) передав головному лікарю Козятинської центральної районної лікарні Володимиру Гуцолу ключі від автомобіля «швидкої допомоги». Ініціативу надати таку допомогу жителям Козятина виявила благодійна норвезької організації P.T.S.S Sorlande sykehus Kristiansand.

Під час зустрічі із чиновниками Козятинської райдержадміністрації, пан Хойланд запевнив, що сприятиме благодійній допомозі автомобілями «швидкої допомоги» Козятинському району і надалі. На жаль, відмітив пастор, доправка гуманітарної допомоги адресатам ускладнюється через недосконалу процедуру розмитнення в Україні.