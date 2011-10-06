Програма «Отримай свій шанс» простягає руку допомоги

На Вінниччині діє програма для випускників інтернатів, які по виходу зі своїх закладів стикаються зі складнощами у соціальній адаптації. Загалом в області на сьогодні такої допомоги потребують більш ніж 600 молодих людей.

За словами заступника голови Вінницької ОДА Любові Спірідонової, суть проекту полягає в тому, щоб соціальним службам та місцевим органам самоврядування створити краще майбутнє для таких дітей, які не маючи ні житла, ні роботи, ні родини, адаптуються до сучасного суспільства.

Участь у програмі «Отримай свій шанс» вже взяли представники Тульчинського та Брацлавського будинків-інтернатів, також Жмеринського соціального гуртожитку, які прослухали курс соціальних тренінгів.

Надалі органи соціальних служб та представники влади планують співпрацювати з соціально відповідальним бізнесом, проводити дні відкритих дверей у соціальному гуртожитку, а також влаштовувати клуби вихідного дня в родинах.