19 вінницьких художників представлять свої роботи на виставці «День Х»

З 6-го до 19 жовтня у м. Вінниці в приміщенні Регіонального центру сучасного мистецтва «Арт-Шик» триватиме виставка робіт вінницьких художників «День Х». Експозиція приурочена до Дня художника, який цього річ відзначається 9 жовтня.

Як повідомляє прес-служба Регіонального центру сучасного мистецтва «Арт-Шик», в експозиції буде представлено близько 30 творів від 19 авторів. Серед учасників виставки голова вінницького осередку Національної спілки художників України Леонтій Гринюк, Михайло Бабій, Кристина Жілінскайте, Анатолій Іванов, Юрій Кізімов, Володимир та Тамара Оврахи, В’ячеслав Постернак, Юлія Присяжна, Віктор Рибачук, Олександр Рожков, Світлана Телець, Ірина Шостак-Орлова та Ігор Ященко. Вперше демонструватимуть свої роботи у виставковому просторі центру «Арт-шик» Олег Довбощук, Валентина Козяр, Віктор Орлов, Геннадій Солдатов, Микола Сорока.

У будні виставка працюватиме з 10:00 до 20:00, в суботу – з 11:00 до 20:00, у неділю - з 11:00 до 18:00.