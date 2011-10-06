Теплик готується до іменин

Завтра, 7 жовтня, райцентр Теплик відзначатиме 513-ту річницю. З нагоди Дня селища відбудеться вшанування кращих працівників різних галузей, конкурси, святковий концерт.

- Плануємо відзначити переможців у 34 номінаціях, – повідомив селищний голова Теплика Григорій Вольський. – Це і передовики виробництва, кращі медики, освітяни, митці, ветерани, обдарована молодь. У рамках свята відбудеться також конкурс на кращу садибу, конкурс малюнків «Моє місто Теплик», конкурс вареників. Цінними подарунками будуть відзначені Почесні громадяни Теплика. За підтримки депутата обласної ради Руслана Шевчука відбудеться святковий концерт.

Святкування розпочнеться об 11 год. Урочистості відбудуться о 14.00 у районному Будинку культури.