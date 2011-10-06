Вінницькі Держгірпромнагляд та Держтехнобезпеки відтепер співпрацюватимуть
Така угода – перша в Україні
Вінницькі облуправління Держгірпромнагляду та Держтехнобезпеки першими в Україні підписали угоду про співпрацю.
Необхідність координації зусиль відомств викликана реструктуризацією бюджетних установ в рамках адмінреформи. Відтак обидва управління зазнали суттєвого скорочення чисельності працівників та фінансування на тлі зростання в області виробничого травматизму.
Як повідомив начальник управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області Анатолій коваль, співпраця двох структур, що входять системи цивільного захисту наразі вкрай актуальна. В рамках угоди передбачається взаємне інформування про стан речей на об’єктах перевірки, спільні рейди тощо. Це дасть змогу покращити ефективність роботи управлінь і впровадити нові форми запобігання травматизму.
Держгірпромнагляд та Держтехнобезпека області також прагнуть знайти радикальні механізми впливу порушників законодавства про охорону праці.