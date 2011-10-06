Вінницькі Держгірпромнагляд та Держтехнобезпеки відтепер співпрацюватимуть

13:22, 06 жовтня 2011
Вінниця
0 0

Така угода – перша в Україні

Вінницькі облуправління Держгірпромнагляду та Держтехнобезпеки першими в Україні підписали угоду про співпрацю.
Необхідність координації зусиль відомств викликана реструктуризацією бюджетних установ в рамках адмінреформи. Відтак обидва управління зазнали суттєвого скорочення чисельності працівників та фінансування на тлі зростання в області виробничого травматизму.
Як повідомив начальник управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області  Анатолій коваль, співпраця  двох структур, що входять системи цивільного захисту наразі вкрай актуальна. В рамках угоди передбачається  взаємне інформування про стан речей на об’єктах перевірки, спільні рейди  тощо. Це дасть змогу покращити ефективність роботи управлінь і впровадити нові форми запобігання травматизму.
Держгірпромнагляд та Держтехнобезпека області також прагнуть  знайти радикальні механізми впливу порушників законодавства про охорону праці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter