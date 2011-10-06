2565 кг овочів зібрали школярі Жмеринки для престарілих

Два тижні у Жмеринці тривала традиційна учнівська акція доброти з умовною назвою «П’ять картоплин». Школярі міста принесли з дому по п’ять-десять картоплин, і завдяки цьому зібрали для людей похилого віку 2565 кг овочів.

Волонтерські загони учнівського самоврядування доставили картоплю 40 громадянам: вчителям-пенсіонерам, одиноким громадянам похилого віку, дітям та інвалідам війни.

До акції «П’ять картоплин» долучились також червонохрестівці, представник Міжнародного гуманітарно-благодійного фонду інвалідів та потерпілих від Чорнобильської катастрофи. Їх зусиллями роздано 130 кг картоплі, 78 кг цибулі 13-ти малозабезпеченим жмеринчанам. Кожен городянин до яких завітали червонохрестівці отримали ще й продовольчий набір з макаронними та круп’яними виробами.