Вінничани зустрінуться з «Хмарою» - зв’язковим Омеляна Грабця

17:51, 06 жовтня 2011
Вінниця
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Ветеран УПА готовий до дискусії

Завтра, 7 жовтня, о 18.00 в книгарні «Є», що на вулиці 50-річчя Перемоги, 26,  провідні історики Вінниці  за участі  ветерана Української повстанської армії Михайла Климчука подискутують  на тему «Національно-визвольний рух на Поділлі у роки Другої світової війни».
За словами організаторів, захід присвятили  68 річниці створення Української повстанської армії. Учасники зустрічі спробують  проаналізувати  діяльність УПА-Південь на Вінниччині  та її роль у здобутті Україною незалежності.

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