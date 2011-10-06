Вінничани зустрінуться з «Хмарою» - зв’язковим Омеляна Грабця

Завтра, 7 жовтня, о 18.00 в книгарні «Є», що на вулиці 50-річчя Перемоги, 26, провідні історики Вінниці за участі ветерана Української повстанської армії Михайла Климчука подискутують на тему «Національно-визвольний рух на Поділлі у роки Другої світової війни».

За словами організаторів, захід присвятили 68 річниці створення Української повстанської армії. Учасники зустрічі спробують проаналізувати діяльність УПА-Південь на Вінниччині та її роль у здобутті Україною незалежності.